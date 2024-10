Caccia al quinto successo consecutivo su un campo molto caldo e difficile. Archiviato il turno infrasettimanale con l’affermazione a Verona, per la Pallacanestro Cantù è già tempo di pensare al prossimo match.

Domenica 20 ottobre alle ore 18 i biancoblù saranno infatti impegnati al PalaMacchia di Livorno, casa della Libertas. I toscani hanno iniziato la stagione con un bottino di due vittorie e tre sconfitte, ottenendo proprio nell’ultimo turno la loro prima vittoria casalinga.

Cantù è sicuramente carica e nelle ultime uscite nei momenti di difficoltà ha mostrato quel carattere che lo scorso anno è mancato e che alla fine ha portato al fallimento del progetto promozione. Tutti segnali importanti in un anno in cui la società punta decisa alla conquista della serie A. Nell’Acqua S.Bernardo non ci sarà il capitano Filippo Baldi Rossi, in recupero dopo un infortunio, ma non ancora pronto per tornare a giocare. Il suo rientro nella successiva gara con Cento.

Dopo la promozione ottenuta nella stagione passata, Livorno ha confermato coach Marco Andreazza alla guida di una compagine che punta molto su una batteria di esterni titolari con tanti punti nelle mani. Ma il punto di forza è il pubblico di casa, che può costituire un fattore importante. Elemento sottolineato anche da Nicola Brienza, allenatore di Cantù, in sede di presentazione.

“Andare a giocare in un campo molto bello e caldo come quello di Livorno, per chi fa il nostro lavoro, è sempre molto stimolante – ha specificato il tecnico – Sappiamo della difficoltà della partita, soprattutto perché Livorno ha giocatori di grande esperienza e qualità che davanti al loro pubblico sanno esaltarsi. Ci sarà quindi sarà da fare una prestazione accorta e attenta”.

Per Cantù sarà la quinta sfida in due settimane e la quarta trasferta su sei turni di campionato. Il ritorno al PalaDesio domenica 27 ottobre alle 18 contro Cento, gara considerata a rischio sul fronte dei tifosi, con una serie di limitazioni che riguardano la presenza dei sostenitori emiliani.