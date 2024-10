l prossimi 21 e 22 Ottobre 2024 Cernobbio ospita la 73esima edizione di Comocrea Textile Design Show. L’evento è in programma al Centro Internazionale Esposizione e Congressi di Villa Erba. Protagonisti i creatori di disegni per tessuti. Per questa edizione saranno 15 gli studi Italiani che rappresenteranno la creatività

riconosciuta a livello internazionale. Folta rappresentanza anche per gli studi inglesi (nove), che da sempre rappresentano una fonte d’ispirazione altrettanto numerosa; parteciperanno inoltre ospiti da Svizzera, Germania, Francia, Portogallo, Olanda e Stati Uniti.

Sarà presentata la nuova collezione primavera-estate 2026. Comocrea Textile Design Show resterà aperta agli operatori del settore lunedì 21 Ottobre dalle ore 9 alle 18.30, martedì 22 dalle ore 9 alle 16.30. Ingresso gratuito per gli addetti del settore.

“In un momento particolare di tutta la filiera tessile – spiegano gli organizzatori dell’evento – dove sembra che l’Intelligenza Artificiale sia la soluzione a molti problemi, la manifestazione vuole riaffermare la centralità del capitale umano, che si è formato nel corso degli anni sia nel disegno fatto a mano che a computer e la proposta di nuove idee, come sempre, è la chiave di volta per dare nuova linfa al mercato. Il disegno e la successiva stampa sicuramente danno ampi spazi di creazione e vedremo la reazione del mercato a questi nuovi impulsi Mantenere e tramandare alle nuove generazione le capacità, sia manuali che tecniche che abbiamo acquisito nel corso degli anni, è un impegno a cui le nostre aziende tengono molto”.