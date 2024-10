Incidente in via Milano a Como (all’altezza del civico 201) oggi pomeriggio attorno alle 16.30 tra auto e moto. Ancora da chiarire la dinamica che la polizia, intervenuta per i rilievi, sta ricostruendo. I soccorsi sono stati attivati in codice rosso, massima gravità, per un uomo di 30 anni ferito. Sul luogo dello schianto sono intervenute automedica e ambulanza. Dopo le prime e il ferito è stato portato in ospedale con un codice di media gravità. Inevitabili le ripercussioni sul traffico.

In mattinata, poco dopo le 9.30, altro intervento dei soccorritori a Como nel quartiere di Monte Olimpino in via Magistretti in seguito alla caduta di un 55enne in questo caso da un iniziale codice giallo, all’arrivo all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia la situazione è apparsa più grave.

Mentre poco dopo le 14.30 un uomo di 31 anni è caduto mentre era in sella alla sua bicicletta in via Valassina a Bellagio. E’ stato portato in codice giallo in elicottero sempre al Sant’Anna. Non sembrano coinvolti altri mezzi. Sul posto i carabinieri.