Due sesti posti per il pilota comasco Marco Butti, impegnato in Cina nelle gare del Mondiale Turismo Tcr sul circuito Zhuzhou International Circuit. Buoni risultati nel complesso – in questo 2024 il 19enne porlezzese è all’esordio nella categoria – anche se c’è rammarico. In gara 1, disputata sotto un acquazzone, il lariano (su Honda Civic Type R Tcr Fl5 del team Goat Racing) ha scelto di cambiare le gomme dopo pochi giri e con la giusta mescola è risalito dall’ultimo posto fino al 6°. Posizione che avrebbe potuto migliorare ulteriormente, senza l’entrata in pista della safety car. Per come si stavano delineando le cose, Butti poteva anche puntare deciso al podio.

Nella classifica generale del campionato mondiale, Butti consolida la nona posizione a152 punti. In testa l’ungherese Norbert Michielisz a quota 274. Alla fine della serie iridata manca una trasferta (sempre con due gare), il 16 e 17 novembre a Macao.

Al rientro dalla Cina il giovane comasco non avrà troppo tempo per riposarsi. Marco Butti è infatti pronto a partecipare con i colori della Nazionale italiana alla terza edizione dei Fia Motorsport Games che si terranno dal 23 al 27 ottobre a Valencia, in Spagna. Le “Olimpiadi del Motorsport” sono organizzate dalla Fédération Internationale de l’Automobile e da Sro Motorsports Group, sulla scia del successo ottenuto nelle due edizioni passate, prima a Roma nel 2019 e successivamente a Marsiglia nel 2022, quando fu proprio la compagine azzurra ad aggiudicarsi la vittoria dell’evento. Il lariano rappresenterà l’Italia nella categoria Touring Car, con una Honda Civic.