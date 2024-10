Una settimana magica per l’azzurro Nico Paz. Prima l’esordio con la maglia dell’Argentina – con assist a Leo Messi nella gara vinta per 6-0 contro la Bolivia – poi la rete del definitivo 1-1 contro il Parma. Su Instagrama il commento del talento azzurro: “Non è stata la migliore partita, ma sono felice per il mio primo gol in serie A. Continuiamo. Forza Como”.

Sempre sullo stesso social le parole di Alieu Fadera, tra i migliori in campo, autore dell’assist a Nico Paz: “Una giornata dura, ma un ottimo spirito combattivo e un buon punto guadagnato. Continuiamo a lavorare sodo”.

Nel prossimo turno azzurri in trasferta a Torino contro i granata. Squadre in campo nell’anticipo di venerdì prossimo alle 20.45.