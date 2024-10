Possibile svolta nelle indagini per l’omicidio di Candido Montini, ucciso a coltellate il 24 settembre scorso a Catasco di Garzeno. Un ragazzo ancora minorenne è stato portato in caserma a Como. E’ sospettato di essere coinvolto nel delitto del 76enne.

I carabinieri del nucleo investigativo di Como hanno portato in caserma il ragazzo per interrogarlo. Al giovane, gli investigatori sarebbero arrivati dai controlli del Dna che stanno facendo a tappeto nella piccola frazione in cui è avvenuto l’omicidio.