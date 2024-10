(ANSA) – ROVIGO, 21 OTT – Sono stati ritrovati senza vita, in mare, due pescatori non professionisti di nazionalità cinese, dispersi da ieri sera a Rosolina Mare (Rovigo), da dove sarebbero usciti in cerca di granchi blu. L’allarme era stato lanciato nella tarda serata di ieri, quando i due uomini non avevano fatto rientro alle rispettive abitazioni. Le ricerche sono state svolte da carabinieri, vigili del fuoco e personale della Capitaneria di Porto. Il ritrovamento è avvenuto intorno alle ore 10:00. (ANSA).