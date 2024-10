Notizie non buone per la Pallacanestro Cantù rispetto alle condizioni del giocatore di Cantù Tyrus McGee, sottoposto a esami strumentali per valutare l’entità dell’infortunio muscolare subito durante la partita di ieri a Livorno. Gli accertamenti hanno evidenziato una lesione al bicipite femorale della gamba destra, che imporrà all’atleta americano un periodo di riposo e riabilitazione quantificabile in circa 5 settimane.