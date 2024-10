L’amministrazione provinciale di Como rafforza il suo impegno per essere sempre più vicina al territorio e ai cittadini. Dopo aver potenziato l’organico dei Centri per l’Impiego e lanciato nuovi strumenti digitali come il canale Telegram e l’App dedicata, il 2024 porta un’importante novità: l’apertura del canale Instagram ufficiale dei Centri per l’Impiego.

Questa iniziativa si inserisce nel contesto più ampio delle attività promosse dal Settore Politiche Attive del Lavoro e dedicate all’orientamento e al lavoro, con Job Day e incontri sul territorio, rese possibili dalla rete territoriale che il Settore ha sempre coltivato e ampliato con gli anni.

Il canale, accessibile all’account @lavoro_provinciadicomo, offrirà aggiornamenti in tempo reale su offerte di lavoro, corsi di formazione e politiche attive, oltre a informazioni su eventi e iniziative in ambito lavorativo e formativo. “Questa scelta – spiega Fabio Chindamo, dirigente del Settore Politiche Attive del Lavoro – è stata fatta con la consapevolezza che Instagram risulta ad oggi uno degli strumenti più immediati per raggiungere la maggior parte degli utenti ed interagire direttamente con loro, e noi vogliamo essere sempre più vicini ai cittadini per supportarli nel fare scelte di formazione e orientamento consapevoli ed informate”.

Oltre a fornire contenuti informativi, il canale Instagram servirà a promuovere eventi sul territorio, favorendo il contatto diretto tra chi cerca lavoro e aziende o enti di formazione.

Seguendo @lavoro_provinciadicomo sarà il modo più semplice per restare aggiornati sulle opportunità e sugli appuntamenti legati al mondo del lavoro nella Provincia di Como.