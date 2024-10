Massagno, nuovo incrocio Arizona. Il Dipartimento del territorio comunica che martedì 29 ottobre verrà aperto al transito il rinnovato incrocio Arizona (tra via S. Gottardo e via Tesserete). L’opera viabilistica è stata oggetto di un miglioramento per aumentare la sicurezza e la fluidità del traffico, la visibilità e gli spazi di manovra, sia per i veicoli, sia per i pedoni.

Il cantiere, avviato nell’estate del 2022 e ora terminato ha interessato il traffico di transito su via Tesserete, via Selva e via San Gottardo.

Il nuovo impianto semaforico – coordinato con quelli già presenti lungo via San Gottardo – contribuirà a garantire una migliore fluidità del traffico permettendo un miglioramento generale dei percorsi pedonali, soprattutto in fase di attraversamento delle carreggiate.

Al fine di migliorare la gestione del traffico all’incrocio Arizona, è stato necessario provvedere all’introduzione dell’inversione del senso di marcia sia in Via Gerso che in Via Massagno.