Un 34enne dominicano è stato denunciato per rapina dopo l’intervento dei carabinieri a Cantù, in piazza Garibaldi, nel primo pomeriggio di sabato. All’alba della stessa giornata di sabato 19 ottobre, l’uomo, in via Rebecchino avrebbe aggredito e minacciato con un coltello un 33enne peruviano, obbligandolo a consegnargli i 40 euro che aveva in tasca per poi fuggire.

Nel primo pomeriggio, la vittima ha riconosciuto il suo aggressore in piazza Garibaldi. Era in compagnia di altri amici in un locale. Il peruviano ha chiamato i carabinieri segnalando la situazione. Alla vista dei militari dell’Arma, arrivati in piazza Garibaldi, il 34enne ha buttato a terra il coltello cercando di non farsi notare.

L’arma è stata sequestrata e il dominicano portato in caserma per accertamenti e denunciato per rapina.