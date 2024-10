Un 20enne somalo che minacciava con una bottiglia gli automobilisti e un 16enne con un coltello da cucina nei pantaloni alla fermata del bus. Due denunce della polizia sabato a Como. Gli agenti sono intervenuti in via Petrarca, per la segnalazione di un giovane che brandiva una bottiglia contro le auto in transito. Alla vista dei poliziotti, il ragazzo ha provato a fuggire, ma e stato bloccato e disarmato. Portato in questura, è emerso che aveva numerosi alias e precedenti accuse. E’ stato denunciato e la sua posizione è al vaglio dell’ufficio immigrazione.

Gli agenti delle volanti sono intervenuti poi alla fermata del bus in piazza Camerlata. Hanno controllato e denunciato per possesso illegale di armi un 16enne residente a Cassina Rizzardi, che si era allontanato da una comunità. Nascosto nella cintura dei pantaloni, aveva un coltello da cucina con una lama in ceramica che gli è stato sequestrato. Controlli nel fine settimana anche nei locali pubblici, identificate 21 persone.