Dopo il debutto al Teatro della Contraddizione, lo spettacolo CHE POI DOMANI PIOVE (ANCORA), coprodotto da Linguaggicreativi e dal Teatro San Teodoro, sarà messo in scena a Cantù al teatro San Teodoro venerdì 25 e sabato 26 ottobre alle 21.

La trama: “due fratelli si ritrovano dopo anni per fare una rapina, hanno bisogno di soldi per liberare il padre in prigione. Una piccola banca dell’hinterland è l’obiettivo del colpo. Facile, poca gente in giro, rischio basso. La rapina riesce ed è proprio allora che l’ingranaggio perfetto comincia a scricchiolare.

Una donna si insinua tra i fratelli. A questo punto si scatena il caos. Le alleanze nascono e muoiono nel giro di poche ore. Vecchi rancori familiari tornano alla luce. Tutti sono traditori di tutti. Non ci sono innocenti”.

“Con questo spettacolo dal ritmo accelerato che lavora sullo stereotipo del film di rapina andiamo a indagare il senso di colpa, il tradimento, proprio di ogni nucleo familiare e umano giocando con gli estremi comici e drammatici tipici del genere”. Si legge nella nota diffusa dal teatro.

Il Teatro San Teodoro è a Cantù in via Corbetta 7.