Conto alla rovescia per la decima edizione della Bellagio Skyrace, evento di rilievo del calendario autunnale di skyrunning, valido quest’anno come prova unica del Campionato Italiano Fisky (Federazione italiana skyrunning), sia a livello assoluto che di categoria. La competizione di corsa in montagna è in calendario domenica 27 ottobre con base nella “Perla del Lario”. Per i concorrenti è stato disegnato un percorso spettacolare di 28 chilometri con 1850 metri.

La manifestazione, organizzata dall’Nsc Bellagio Sky Team, scatterà dal lungolago. Il percorso condurrà gli atleti dal lungolago fino alla vetta del monte San Primo e del Nuvolone, con ritorno attraverso alpeggi e un passaggio finale nei magnifici Giardini di Villa Melzi d’Eril, dove si concluderà la gara.

Oltre alla Skyrace principale, gli atleti potranno prendere parte alla Bellagio Half Skyrace (15 chilometri e 980 metri di dislivello), mentre per i più piccoli sarà organizzata la Mini Skyrace, un anello di 2mila metri all’interno del parco dei Giardini di Villa Melzi.



Le iscrizioni per la Bellagio Skyrace sono aperte fino a giovedì 24 ottobre alle ore 22, o fino al raggiungimento del numero massimo di 500 partecipanti. Le registrazioni possono essere effettuate esclusivamente online sul sito www.endu.net. La quota di iscrizione: fino al 24 ottobre: € 45,00 (ridotto a € 40 per i tesserati Fisky). I non tesserati Fisky possono sottoscrivere una tessera giornaliera al costo di 5 euro.

Per ulteriori informazioni e per iscriversi, il sito ufficiale dell’evento è www.bellagioskyrace.it.