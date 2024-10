(ANSA) – ROMA, 22 OTT – Domani allerta rossa per rischio idraulico in Veneto, lungo le sezioni del fiume Po e allerta arancione su alcuni settori di Lombardia, Emilia-Romagna e Sardegna. Valutata, inoltre, allerta gialla in Umbria e su settori di Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Sicilia e Sardegna. LO indica un avviso meteo della Protezione civile. Dalla tarda serata di oggi previsti temporali sulla Sardegna, in estensione, dalle prime ore della giornata di domani, a Toscana, Emilia-Romagna e successivamente ad Umbria e Lazio centro-settentrionale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. (ANSA).