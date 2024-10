I fumetti per riscoprire con un linguaggio inedito le storie e la mitologia del Lago di Como. Un viaggio nel tempo di 88 pagine, nato dall’unione dei testi del giornalista Dario Campione e dei disegni dei fumettisti Claudio Villa e Alessandro Piccinelli.

E’ intitolato “Miti e leggende del Lago di Como” il libro, tutto a fumetti, che sarà presentato sabato 26 ottobre alle 11 nell’Auditorium di Etv, a Como, in via Sant’Abbondio 4. Un’iniziativa editoriale di Espansione srl.

Il libro propone sei storie, ciascuna raccontata con dieci tavole. Dalla penna di Dario Campione e dalle matite di Claudio Villa e Alessandro Piccinelli emergono, in una forma nuova e inedita, il fantasma del Castel Baradello, il Lariosauro, la bella Ghita, le streghe del Lago di Como, il fantasma della Villa Pliniana e il falco della rupe.

Il libro sarà in distribuzione dal prossimo mese di novembre nelle librerie e nelle edicole. Sabato 26 ottobre alle 11 è in programma invece la presentazione del libro. La partecipazione è libera ed è possibile prenotare gratuitamente un posto scrivendo all’indirizzo mail prenotazione@espansionetv.it.

A “Miti e leggende del Lago di Como” sono dedicate anche 6 puntate speciali, con le voci dei protagonisti e di ospiti speciali. I primi appuntamenti sono in programma domenica alle 19 e mercoledì alle 21.30.