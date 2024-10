Sono ribattezzate SPS, Scuole che Promuovono Salute. Raggruppano gli istituti scolastici che integrano nella loro offerta formativa programmi e attività per promuovere il benessere fisico, mentale e sociale degli studenti, dei docenti e dei genitori. Sono quasi 20mila gli alunni coinvolti nel territorio dell’Ats Insubria, quindi tra Como e Varese. E precisamente sono 45 i plessi comaschi coinvolti tra elementari e medie e 12 scuole superiori. E quindi dagli alunni più piccoli delle elementari a quelli più grandi.

I temi passano dalla condivisione di buone pratiche e si concentrano sulla gestione delle emozioni, la risoluzione dei conflitti, la dipendenza dai social, la prevenzione nell’ambito delle sostanze stupefacenti e la promozione di stili di vita sani. Particolare efficacia ha la “Peer education” una metodologia in cui gli studenti più grandi diventano protagonisti del processo di apprendimento, insegnando e supportando i loro coetanei. Metodo che verrà esteso anche ai genitori

“I programmi delle Scuole che Promuovono Salute sono ormai consolidati e si focalizzano su una visione olistica dei ragazzi e del mondo scuola in cui gravitano con una prospettiva multidisciplinare e integrata con interventi per la promozione di benessere fisico, mentale e sociale. Un altro punto di forza è il coinvolgimento attivo della comunità scolastica dai genitori, agli insegnanti e ovviamente, in primis, i protagonisti sono gli studenti che hanno l’opportunità di collaborare costruttivamente per creare un contesto educativo più inclusivo e supportivo. L’attività coordinata in collaborazione con gli Uffici Scolastici Territoriali è quindi strategica per fare sistema con l’universo scolastico”, spiega Salvatore Gioia, Direttore generale ATS Insubria.

ATS Insubria con i suoi esperti svolge un ruolo cruciale nel favorire l’adesione delle scuole al programma, attraverso attività di formazione, supporto tecnico e monitoraggio.

Giuseppe Bonelli dirigente ufficio Scolastico territoriale Como ha aggiunto: “Il progetto evidenzia l’importanza del legame tra apprendimento e benessere mirando a creare ambienti educativi inclusivi che favoriscano lo sviluppo di competenze disciplinari e sociali, migliorando il capitale sociale, oltre all’alfabetizzazione sanitaria.

Questo approccio – ha concluso – trasforma le scuole in agenti di cambiamento per un futuro più sano e informato”.

I programmi Scuole che promuovono Salute inoltre contribuiscono a ridurre l’abbandono scolastico perché permettono di lavorare sull’ambiente scuola per renderlo più accogliente e attento alle esigenze degli studenti.

Le scuole dei territori di Varese e Como che non hanno ancora aderito ai programmi SPS possono contattare gli uffici della promozione della salute per l’iscrizione. Sul sito di ATS Insubria sono presenti le indicazioni per l’adesione.