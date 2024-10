Avranno presto ambienti più confortevoli e accoglienti per pranzare i bambini di 4 scuole elementari di Cantù. Il Comune infatti si è aggiudicato 974.400 euro di fondi del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza per il potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione, finanziati dall’Unione Europea -Next Generation EU. Su 5 progetti presentati dal Comune per la realizzazione e l’ampliamento delle mense scolastiche nelle scuole primarie di primo grado, quattro sono stati ammessi a finanziamento per un totale che sfiora il milione di euro: 336.000 euro alla scuola Bruno Munari; 252.000 euro alla primaria Fabio Degano; 168.000 euro alla Vittorio Bachelet ed infine, alla scuola primaria di Fecchio, 218.400 euro per l’ampliamento di 91 metri dell’attuale mensa. Resta escluso il progetto di ristrutturazione della mensa della primaria di Mirabello.

Cattaneo: “Finanziamento ottenuto come unico Comune in tutta la provincia”

“Fiero di questo ennesimo importantissimo finanziamento PNRR per i nostri istituti scolastici -commenta l’assessore ai Lavori Pubblici, Maurizio Cattaneo-. Finanziamento ottenuto da Cantù come unico Comune in tutta la provincia di Como e che ci darà la possibilità di investire ulteriormente nelle nostre scuole”.

I quattro progetti finanziati

Il dettaglio dei progetti finanziati: