Il mondo del lavoro si incontra a Como a Villa Gallia in via Borgovico 148. Martedì 29 ottobre (dalle 9.30 alle 13.30) lavoratori appartenenti alle categorie protette e imprese avranno la possibilità di conoscersi e scegliersi reciprocamente. Grazie all’iniziativa del Settore Lavoro della Provincia di Como, le aziende potranno incontrare candidati appartenenti alle categorie protette, valorizzando le loro esperienze e le loro potenzialità.

Il progetto ideato dal Collocamento Mirato di Como, in collaborazione con il Centro per l’Impiego di Como, INAIL Como, Confindustria Como e Anmil Como, agevolerà l’incontro domanda offerta e permetterà l’inserimento di lavoratori tutelati dall’articolo 18 della Legge 68/1999.

“Questa giornata rappresenta un’opportunità preziosa per noi” sottolinea Marianna Pappalardo, responsabile del Collocamento Mirato di Como. “Attualmente, le nostre liste di iscritti all’Art. 18 necessitano di essere aggiornate, anche con l’inclusione della nuova categoria dei Care Leavers: giovani fino ai 21 anni che, al compimento della maggiore età, vivevano fuori dalla famiglia di origine per decisione dell’autorità giudiziaria. Invitiamo chiunque appartenga a questo gruppo a contattare il Collocamento Mirato presso la nostra sede di Via Volta 44 a Como. Siamo inoltre a disposizione per approfondimenti rivolti a tutele minori e comunità interessate.”

La mattinata del 29 ottobre vedrà la partecipazione di 16 aziende, alla ricerca di diversi profili professionali, pronte a colloquiare con i candidati interessati. Data la specificità dell’evento, riservato alle persone appartenenti alle categorie protette, le iscrizioni e la prenotazione dei colloqui avverranno tramite il Collocamento Mirato di Como, contattabile al numero 031/8255706 o via e-mail all’indirizzo collocamento.mirato@provincia.como.it , specificando nell’oggetto: ARTICOLO 18.