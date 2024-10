Lite nel Luganese, un arresto con l’accusa, tra le altre, di tentato omicidio. Il fatto è accaduto all’esterno di un’abitazione nella zona di Lamone. La lite è stata tra un 36enne cittadino kosovaro residente in Ticino e un 28enne svizzero domiciliato nel Bellinzonese. Secondo la ricostruzione della Polizia cantonale, dopo essere stato ripetutamente colpito, il 36enne ha riportato ferite che hanno richiesto il suo trasporto in ospedale. Sono intervenuti, oltre gli agenti della Cantonale e del Vedeggio, i soccorritori della Croce Verde di Lugano. All’arrivo delle pattuglie il 28enne aveva lasciato il luogo. Quest’ultimo in seguito si è spontaneamente presentato alle autorità inquirenti ed è stato arrestato. Le ipotesi di reato nei suoi confronti sono di tentato omicidio, subordinatamente tentate lesioni gravi, lesioni semplici, minaccia e disobbedienza a decisioni dell’autorità. L’inchiesta è coordinata dal procuratore pubblico Zaccaria Akbas.