Nuova ondata di maltempo in arrivo sulla Lombardia a partire dalle prossime ore, forti piogge e calo delle temperature riporteranno la regione a un clima decisamente autunnale, dopo gli ultimi giorni di generale bel tempo e temperature decisamente miti.

A Como attesi 41mm di pioggia

A Como -anticipano gli esperti di 3B Meteo- attese per domani precipitazioni per l’intera giornata e sono previsti 41mm di pioggia. Il termometro non supererà i 16°C, mentre la temperatura minima sarà di 14°C.

Sulla Lombardia pioggia e temporali

Sulla regione correnti umide ed instabili meridionali porteranno inizialmente piovaschi che tra giovedì e il weekend si tramuteranno in un più intenso peggioramento che coinvolgerà il Nordovest. La Lombardia vedrà però, accanto a fasi piovose anche momenti più asciutti e senza precipitazioni. Le temperature vedranno una diminuzione nei valori massimi, il clima si manterrà generalmente molto umido.

Dunque, da domani, l’arrivo di una perturbazione nordatlantica verso l’arco alpino porterà precipitazioni deboli e intermittenti ma diffuse, si assisterà ad un ulteriore peggioramento tra venerdì e sabato che interesserà prevalentemente i settori occidentali della regione, le piogge si faranno più intense e potrebbero essere accompagnate anche da temporali.

Da domenica graduale miglioramento sulla regione

Sulla regione dunque si prospetta un fine settimana accompagnato da piogge e brutto tempo, anche se proprio a partire dalla giornata di domenica è previsto un graduale miglioramento del tempo.