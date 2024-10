Una serata nella sede dell’associazione Cometa di Como dedicata al tema della salute globale e della cura dei più fragili attraverso il racconto e le testimonianze di chi ha scelto di mettere al centro i più poveri. È stato presentato ieri il libro “Africa, andata e ritorno”, a cura di Medici con l’Africa Cuamm. Una raccolta di 30 lettere, di giovani medici e non, che hanno scelto di mettersi in gioco in Africa.

Presenti all’incontro don Dante Carraro, direttore di Medici con l’Africa Cuamm, Anna Bossi, ostetrica in Africa, e la procuratrice speciale dell’ospedale Valduce Mariella Enoc, che ha parlato di una possibile collaborazione tra il Valduce e il CUAMM per il progetto mamma-bambino.