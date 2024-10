In via Recchi a Como questa notte la Polizia di Stato ha arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, un 33enne originario del Mali, residente in città ed in regola con le norme sul soggiorno. L’uomo è stato inoltre denunciato in stato di libertà per l’inosservanza al Dacur (Daspo urbano) che gli era stato notificato lo scorso mese di maggio e per ubriachezza molesta.

Verso l’una di questa notte, una volante è stata mandata dalla questura in un supermercato aperto 24/24. Era stato infatti segnalato un uomo che in stato di alterazione psicofisica, disturbava i clienti dell’esercizio commerciale.

I poliziotti, una volta giunti sul posto, hanno immediatamente avuto molti problemi a contenere la violenta reazione e le resistenze dell’uomo che si è fermamente opposto al controllo iniziando ad inveire e scalciare nei confronti degli agenti. Dopo qualche minuto però, gli uomini della volante sono riusciti a portare all’interno dell’auto di servizio l’uomo che però ha continuato la sua condotta aggressiva fino in Questura. Qui gli agenti sono riusciti ad identificarlo con precisione, estrapolare tutti i suoi precedenti penali e di polizia collezionati nel corso del tempo, accertare che aveva violato il Daspo urbano e a trarlo in arresto per resistenza a Pubblico Ufficiale.

Avvertito dell’arresto, il pubblico ministero di turno ha disposto di trattenere il 33enne in Questura fino al processo per direttissima. Nel frattempo al 33enne gli è stato notificato un avviso del questore, che andrà a sommarsi con tutti i suoi precedenti penali e di polizia.