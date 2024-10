Sabato 26 ottobre è in calendario un nuovo evento per sostenere la mensa di solidarietà di Casa Nazareth. Anche quest’anno, infatti, i componenti del Gruppo Vocale Contrattempo si esibiranno al Teatro Cristallo di Breccia proponendo il loro repertorio di brani musicali in stile “a cappella”, realizzati cioè con le sole voci, senza l’accompagnamento di strumenti musicali. Il concerto è in programma alle ore 21, al Teatro Cristallo di Breccia, in via Malvito 3 a Como (frazione Breccia) con il Gruppo Vocale Contrattempo, diretto da Marco Duvia.

L’ingresso è libero con offerta. Gli organizzatori ricordano che è gradita la prenotazione telefonando alla segreteria della Caritas diocesana di Como (031.0353533 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30) o inviando una mail all’indirizzo info@caritascomo.it.

Il concerto del 26 ottobre rientra nel ricco programma di appuntamenti – incontri, spettacoli teatrali, concerti, mercatini solidali e altro ancora – che gli enti promotori di Casa Nazareth organizzano per far conoscere e sostenere la mensa di solidarietà di via Don Luigi Guanella 12, un servizio indispensabile per offrire un pasto caldo alle persone senza dimora e in difficoltà della città: è stata raggiunta la cifra di oltre 75.000 pasti all’anno, serviti caldi a pranzo e a cena, grazie al lavoro quotidiano di 7 operatori e al coinvolgimento di oltre 250 volontari.

La campagna di sensibilizzazione, denominata “Dona un pasto caldo con soli 4 euro”, continua quindi sul territorio e si arricchisce di nuove occasioni di festa e di condivisione.