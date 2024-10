Nuovo taglio della giunta comasca all’addizionale comunale Irpef, l’imposta sul reddito delle persone fisiche. Si tratta della quarta riduzione dal 2022. La delibera di Palazzo Cernezzi è stata approvata nelle scorse ore e ora dovrà passare al vaglio del consiglio comunale.

La proposta di un’ulteriore riduzione dell’addizionale comunale dello 0,04% si inserisce in un graduale percorso di ridimensionamento dell’imposta iniziato a dicembre 2022, quando l’imposta è stata ridotta dell’0,03%, a decorrere dall’inizio del 2023, e poi di un ulteriore 0,03% dall’inizio del 2024, passando dal valore dello 0,8% (tetto massimo possibile) allo 0,74% in due anni.

Ora si arriva come detto a un ulteriore taglio che porterebbe così a un’aliquota unica dello 0,70% da inizio 2025. “Ritenuto che una ulteriore riduzione dello 0,04% possa essere stabilita anche per il prossimo anno, con conseguente applicazione di un’aliquota unica dello 0,70% a decorrere dal 1 gennaio del 2025”, si legge nelle carte del Comune di Como. Ora come detto la delibera presentata dall’assessore ai Tributi Monica Doria dovrà essere discussa in consiglio comunale.