La sfida dello stadio Olimpico-Grande Torino fra i granata e il Como (in programma domani alle 20.45) è uno dei due anticipi della nona giornata del campionato di serie A. L’altro. Udinese-Cagliari, va in scena alle 18.30.

Cesc Fabregas, allenatore del Como (foto Roberto Colombo)

Nella formazione lariana – come ha spiegato mister Cesc Fabregas in conferenza stampa – l’unico assente sarà l’esterno belga Ignace Van Der Brempt. Ci saranno invece gli altri giocatori che erano acciaccati, Alberto Cerri, Sergi Roberto e Alberto Dossena.

Ben più complicata la situazione nel Torino e per mister Paolo Vanoli, allenatore, non va dimenticato, di origine comasca. Nato a Varese, è cresciuto, anche calcisticamente, a Solbiate, dove ha mosso i primi passi da giocatore nella locale squadra.

I granata sono alle prese con un fastidioso virus influenzale, che ha fermato in queste ore l’attaccante Antonio Sanabria, in forte dubbio per la gara di domani. In recupero, invece, il difensore Marcus Pedersen, al pari dell’attaccante Alieu Njie. Saranno della partita Karol Linetty (uscito anzitempo domenica a Cagliari dopo aver segnato un gol) e Guillermo Maripan, che ha scontato un turno di squalifica. Sono invece fuori causa gli attaccanti Duvan Zapata e Zanos Savva, i difensori Perr Schuurs e Borna Sosa, i centrocampisti Ivan Ilic e Emirhan İlkhan