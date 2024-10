Funghi, un momento di prevenzione e sensibilizzazione. L’iniziativa è stata organizzata per sabato prossimo a Mendrisio dalle istituzioni locali. Appuntamento nel quartiere di Meride sabato prossimo dalle 8.45 alle 11.30, davanti all’Oratorio di Isacco. Un momento aperto a tutti in cui saranno dati consigli utili e informazioni. “Andare a cercare funghi in sicurezza – spiegano gli organizzatori – implica molte cose, tra le quali: conoscere i funghi, informarsi o affidarsi a chi li conosce; raccoglierli nel rispetto della legge e dell’ambiente; avere consapevolezza delle caratteristiche del territorio, flora e fauna incluse; tenere conto del tempo meteorologico; equipaggiarsi in modo adeguato e mai dimenticare il buon senso”.