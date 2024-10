Attesa per la decisione del Tar sul nido Magnolia di Como. Dopo la decisione del Consiglio di Stato, che aveva accolto il ricorso dei genitori contro la chiusura della scuola, oggi si è tenuta l’udienza di discussione nel merito al tribunale amministrativo della Lombardia.

In aula, davanti ai giudici del Tar il legale che assiste i genitori che si oppongono alla chiusura del nido e quello del Comune di Como, che aveva indicato la struttura di via Passeri tra quelle da chiudere. Lo stop della attività era stato deciso da Palazzo Cernezzi già dall’avvio di questo anno scolastico. La vittoria al Consiglio di Stato delle famiglie ha bloccato la chiusura e nel settembre scorso i bimbi sono tornati regolarmente a frequentare l’istituto.

L’ultima parola spetta però al Tar. Il Consiglio di Stato aveva infatti sospeso la chiusura e trasmesso poi l’ordinanza al Tar, che ha fissato per oggi l’udienza per entrare nel merito della controversa vicenda. In aula, il legale dei genitori ha ribadito i motivi contro la chiusura del nido mentre quello del Comune ha difeso la scelta della giunta di Palazzo Cernezzi. Non è stata indicata una scadenza per il deposito della sentenza. Non è possibile dunque stabilire quando i giudici del Tar scioglieranno la riserva sul futuro del nido Magnolia.

Il sindaco Alessandro Rapinese, dopo la decisione del Consiglio di Stato aveva già ribadito che, in caso di esito diverso al Tar, avrebbe subito disposto la chiusura del nido di via Passeri.