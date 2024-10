Un uomo di 61anni è in ospedale in pericolo di vita dopo un incidente avvenuto questa mattina alle 8.30 ad Arbedo, in Canton Ticino. In base a una prima ricostruzione, l’automobilista – cittadino croato domiciliato nel Bellinzonese – mentre circolava su viale Moesa probabilmente a causa di un malore ha prima urtato di striscio un veicolo, per poi proseguire su via alla Rotonda e quindi su via Mulino Rosso dove ha terminato la corsa contro un muretto. Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia Città di Bellinzona nonché i soccorritori della Croce Verde di Bellinzona che, dopo aver prestato le prime cure, hanno trasportato l’uomo in ambulanza all’ospedale. Stando alle prime valutazioni mediche, le condizioni del 61enne sono gravi, l’uomo è in pericolo di vita.