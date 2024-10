Alcuni dei luoghi più belli e unici del Lago di Como da scoprire attraverso un coordinamento unico con l’obiettivo di sostenere e sviluppare un turismo più sostenibile e responsabile, che favorisca la conservazione e la tutela delle risorse artistiche e paesaggistiche del territorio del Lario, da quelle più note a quelle meno conosciute.

Protagoniste dodici istituzioni culturali d’eccellenza

Costituito da dodici istituzioni culturali d’eccellenza, il coordinamento Ville e Musei del Lago di Como è nato proprio con questo obiettivo ed opera con il sostegno della Camera di Commercio di Como-Lecco. Protagoniste: Bellano Arte Cultura, Casa Brenna Tosatto, Museo Barca Lariana, Museo della Seta, Museo del Paesaggio, Villa Bernasconi, Villa Carlotta, Villa del Balbianello, Villa del Grumello, Villa Melzi D’Eril, Villa Monastero e Villa Pizzo.

“Una nuova modalità di lavorare”

“Ognuno di noi ha un sogno nel cassetto e quello di Villa Carlotta e anche il mio -commenta la responsabile del coordinamento Maria Angela Previtera– è stato di poter condividere con le ville e i musei del Lago di Como, e in particolare con i proprietari e gli operatori culturali di queste istituzioni, la nascita di una nuova modalità di lavorare insieme per promuovere la cultura e la bellezza del territorio al pubblico in maniera più consapevole”.

Il coordinamento si presenta

Il coordinamento, oltre agli obiettivi di promozione e destagionalizzazione, vuole favorire la delocalizzazione dell’attrattività su luoghi della cultura meno noti e frequentati per offrire un’esperienza di visita migliore e più variegata, sostenendo così lo sviluppo di un turismo sostenibile e responsabile, che favorisca la conservazione e la tutela delle risorse artistiche e paesaggistiche del territorio del Lario. Il coordinamento sarà presente con i materiali di promozione del weekend del 26-27 ottobre 2024 e all’evento “Città dei Laghi. 2/3_Uno sguardo da Como” (14 ottobre h. 18.00, Villa del Grumello, Como) promosso dall’Accademia di architettura USI.