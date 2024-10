Nuovo centro sportivo di via Longoni, la casa del Rugby Como e realizzazione di un punto unico di cottura in via Somigliana. Convocate le conferenze dei servizi per entrambi i progetti. Oggetto della discussione: il progetto di fattibilità tecnico economica delle due proposte.

Il comune di Como ha pubblicato un doppio avviso di convocazione. Per quanto riguarda il primo progetto, ossia la riqualificazione del centro sportivo di via Longoni, l’amministrazione comunale aveva dichiarato il pubblico interesse a maggio scorso. Il nuovo centro sportivo sarà realizzato in collaborazione tra pubblico e privato, con la partecipazione attiva proprio del Rugby Como. Il progetto prevede la realizzazione di due campi da rugby, una palestra di arrampicata, un circuito pump truck per le bici, campi da padel, una pista e un percorso nel verde per le attività sportive, oltre a bar e ristoranti.

Il contributo del Comune sull’investimento per i lavori non potrà superare l’importo di 2.750.000 euro e Palazzo Cernezzi verserà al massimo 100mila euro all’anno per i 25 anni della concessione per le spese di gestione. I lavori saranno divisi in tre lotti funzionali, che potranno anche essere eseguiti contemporaneamente. Il nuovo complesso dovrebbe essere completato entro la fine del prossimo anno.

Per quanto riguarda il punto unico di cottura a Como, la giunta comasca – a fine settembre – aveva dato parere positivo al progetto di fattibilità proposto dall’operatore Euroristorazione SRL che nei mesi scorsi ha presentato la proposta per la progettazione, l’esecuzione, la manutenzione e la gestione di un centro unico di cottura per i servizi mensa garantiti dal comune di Como. La nuova struttura sarà realizzata in via Somigliana e secondo il cronoprogramma proposto nei documenti contrattuali prevede la durata di 1 anno dalla data di stipula della concessione – della durata di 20 anni – per la fase di progettazione e di esecuzione dei lavori.