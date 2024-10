Via Navedano a Como è completamente chiusa, anche al transito pedonale. L’ordinanza del comune di Como blocca completamente la circolazione per ragioni di sicurezza dopo un cedimento in un edificio che si trova a fianco della strada, con una copiosa caduta di calcinacci. I sopralluoghi di vigili del fuoco, polizia locale e tecnici del comune hanno stabilito che il passaggio per automobilisti e pedoni non può essere considerato sicuro. Il rischio, come spiega l’ordinanza di Palazzo Cernezzi, è che “le condizioni dell’immobile, se non risolte con urgenza, potrebbero peggiorare ulteriormente”.