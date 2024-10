A Como arriva e·TIC, il biglietto elettronico che si ricarica con un click. Si tratta di un biglietto tutto nuovo che permette di ricaricare su un unico supporto cartaceo, da conservare, i titoli di viaggio per area e linea urbana di Como. Una scelta green, contro gli sprechi e all’insegna della sostenibilità: prosegue, quindi, il piano di rinnovamento di tutti i sistemi di bigliettazione di ASF, grazie all’introduzione dei nuovi e·TIC sui quali è possibile caricare senza costi aggiuntivi e infinite volte, i titoli di viaggio desiderati. Si convalidano direttamente a bordo degli autobus con le validatrici elettroniche. Lo stesso biglietto può poi essere ricaricato presso l’emettitrice self-service e le rivendite autorizzate ASF, al prezzo di listino.

Acquistare e/o ricaricare in autonomia gli e·TIC è possibile usando l’apposito dispositivo all’autostazione di Piazza Matteotti. Per i meno tecnologici e non solo, i biglietti digitali sono disponibili progressivamente anche in molte rivendite abilitate.

Il nuovo biglietto si presenta sotto un’unica veste: è sempre lo stesso, sia per il titolo di corsa semplice sia per il carnet 10+1. Si tratta di un biglietto di carta più spesso e resistente rispetto a quello tradizionale e dotato di un chip. Bianco, verde e blu sono i suoi colori, per richiamare le cromature dei nuovi mezzi in circolazione sul territorio. È importante non buttarlo dopo averlo usato. Nel territorio lariano i viaggi si fanno sempre più smart, ma fino al 31 dicembre possono essere venduti anche i vecchi biglietti.