Per la sfida fra Bologna e Milan non sarà utilizzato lo stadio Sinigaglia, come era stato ipotizzato nelle scorse ore. Per tutta la mattinata e nel primo pomeriggio la disputa o meno dell’incontro è stata al centro della discussione alla Lega di Serie A. Le soluzioni Como ed Empoli (si era parlato anche della città toscana) senza spettatori sono state scartate. E’ passata la linea del Bologna, che chiedeva il rinvio, mentre il Milan avrebbe voluto giocare nell’immediato. Se ne riparlerà nel 2025. In questo periodo, infatti, non vi sono date libere.