Latitante da otto anni arrestato a Como mentre aspetta il treno per la Svizzera. La Polizia di Stato ha arrestato un 39enne svizzero, residente nel comune di Melano (in Canton Ticino), sul quale pendeva una condanna divenuta esecutiva nel 2016.

Giovedì pomeriggio, una pattuglia della Polizia Ferroviaria alla stazione di Como San Giovanni, nel corso di uno dei servizi a bordo dei treni sulla tratta Como – Milano e viceversa, ha controllato il 39enne che da Milano, sarebbe dovuto scendere a S. Giovanni per poi proseguire con un altro convoglio per la Svizzera.

Dal controllo dei documenti gli agenti hanno scoperto che era ricercato dal 2016, quando la Corte d’Appello di Milano aveva reso definitiva la condanna a 4 mesi e 15 giorni nei confronti dell’uomo per un furto aggravato, commesso in Valtellina nel 2006. Ripercorrendo i movimenti del 39enne, i poliziotti hanno accertato che subito dopo il 2006 si era trasferito in Spagna, facendo perdere le proprie tracce, fino al trasferimento in Ticino, dove è tuttora residente.

L’uomo però è stato scoperto durante il viaggio in Italia. Fatto scendere dal treno a Como e portato negli uffici della Polfer, il 39enne è stato trasferito nella casa Circondariale di Como.