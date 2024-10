Miglior tempo nelle prove libere per il comasco Marco Butti, impegnato a Valencia nella gara Touring ai Fia Motorsport Games, le Olimpiadi dell’automobilismo. Il giovane porlezzese è stato convocato nella Nazionale italiana – selezionata da Aci Sport – e corre con la Honda Civic Type R Tcr fl5 di Goat Racing che utilizza abitualmente nella serie iridata Tcr World Tour.

In Spagna oggi è stata giornata di prove libere. Domani alle 9.55 spazio alle prove di qualificazione, mentre alle 15.20 sulla distanza di 26 giri, si svolgerà la “Qualifyng Race”. La corsa più importante, che assegnerà il titolo “olimpico”, è in calendario domenica alle 9.35.

“La prima sessione di questa mattina ci ha visto inizialmente in difficoltà per il set-up della vettura, che andava sistemato per questo autodromo – ha detto Marco Butti – Il lavoro del team è stato proficuo, visto che nella seconda uscita abbiamo stabilito il miglior tempo. Un bel segnale, anche se sabato e domenica ci saranno i momenti più importanti, quelli che contano”.

“Una convocazione in Nazionale va sempre onorata al meglio – spiega il 19enne pilota comasco – ed è bello che esista una manifestazione come questa, che ci consente di scendere in pista e dare battaglia per i colori dell’Italia. Sarà una bella battaglia, con colleghi che, al pari di me, hanno motivazioni al massimo. La speranza è di poter regalare una gioia a chi mi supporta e fa il tifo per me”.