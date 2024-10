In giornata sarà presa una decisione sullo stadio che ospiterà la sfida fra Bologna e Milan. Il sindaco della città emiliana, come è noto, per ragioni legate al meteo, ha sospeso la disputa dell’incontro. La Lega Calcio intende comunque far disputare la partita (in calendario per domani alle 18). Oggi sono previste riunioni e l’ipotesi più accreditata è che il match possa andare in scena a Bologna, ma a porte chiuse. Nel caso questa soluzione non venisse giudicata praticabile, il “piano B” prevede che il match venga disputato a Como, allo stadio Sinigaglia, sempre senza pubblico. Nelle prossime ore è attesa la scelta definitiva.