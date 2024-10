La Villa Antica si apre alla città con spettacoli teatrali, concerti e visite guidate. Ad arricchire il programma ci pensa anche il “Fuori Villa” di Villa Bernasconi. Domenica 3 novembre, il quarto e ultimo appuntamento de “Le 4 Stagioni di Villa Erba”, promosso da Villa Erba e ideato dal Teatro Sociale di Como AsLiCo, con il contributo del Comune di Cernobbio e il patrocinio della Provincia di Como, del Comune di Como e della Camera di Commercio Como-Lecco. Ingresso libero previa prenotazione.

“Sentieri di foglie” è il titolo della giornata dedicata all’autunno che vedrà alternarsi numerosi eventi dal mattino fino alla sera nella splendida cornice di Villa Antica. Si comincia alle ore 11.00 con lo spettacolo rivolto ai bambini dai 3 anni dal titolo “La bianca, la blu e la rossa”, prodotto da Alice Bossi – Teatro Evento. In perfetto stile cartoon, la storia prende vita attraverso un linguaggio sonoro e visivo, comico e surreale. Sempre in mattinata, alle 12.00, si tiene il concerto “Un mattino d’autunno all’opera”. Per l’occasione si esibiscono i cantanti vincitori e finalisti del 75° Concorso Internazionale AsLiCo per giovani cantanti lirici, accompagnati al pianoforte dal Maestro Matteo Failla. Gli spettatori presenti al concerto saranno allietati da alcune delle più belle arie, tratte dalle opere dei grandi compositori italiani, alcune delle quali sono andate o andranno in scena nella Stagione 2024/2025 del Teatro Sociale di Como.

Si prosegue con un pomeriggio fitto di appuntamenti imperdibili. Alle ore 14.00 e alle ore 15.00 doppia visita guidata di Villa Erba, a cura della prof.ssa Donatella Bonini, che accompagnerà i visitatori nella scoperta delle prestigiose ed eleganti sale della Villa, per scoprirne la storia e gli aneddoti più curiosi. Alle 16.00 è fissata invece la conferenza divulgativa, a cura del Comune di Cernobbio, “Luchino Visconti: Villa Erba, il cinema e la moda – Dalle corse dei cavalli all’incontro con Coco Chanel”, condotto dal designer e docente Fulvio Alvisi. Si tratta di una rilettura delle opere del regista attraverso gli abiti degli stilisti fino ai nostri giorni, frutto di quell’incontro incredibile con la donna che ha cambiato la moda. Sempre alle ore 16.00 e poi alle ore 17.00 appuntamento con il “Concerto in famiglia” (Briar Rose Quintet e Anna Pedrazzini) rivolto ai bambini da 0 a 3 anni e da 3 a 6 anni. Si tratta di un’esperienza unica per i più piccoli di partecipare a un evento di musica suonata e cantata dal vivo.

La giornata si conclude alle ore 18.30 con il concerto “Un viaggio a due tastiere, dall’Europa all’America!”, realizzato in collaborazione con EXPOMUS. Sul palco il duo formato da Flaviano Braga, che vanta una lunga esperienza come fisarmonicista nel campo del jazz, della musica popolare e del tango ed Elena Strati al pianoforte con l’esecuzione di un programma accattivante e vario.

Non mancherà, a completamento della variegata offerta di eventi a Villa Erba, il programma “Fuori Villa” di Villa Bernasconi. Per “Sentieri di foglie” dalle 10.00 alle 18.00 i cittadini avranno la possibilità di visitare, nell’ultimo giorno di apertura al pubblico, la mostra “Firmato Luchino. Le lettere ritrovate di Luchino Visconti al Maestro Lorenzo de Paolis”.