Cinque giornate di apertura, oltre 170 aziende nei 12mila metri quadrati espositivi occupati. Attesi 35mila visitatori. Sono i numeri che presentano la Mostra Artigianato in programma a Lariofiere di Erba dal 30 ottobre al 3 novembre ad ingresso gratuito arrivata all’edizione 50+1 – così viene definita – per segnare un nuovo ciclo della manifestazione che mette in mostra il saper fare delle imprese.

Quattro le parole cardine di questa edizione: l’arte che si trasforma in lavoro che a sua volta permette di costruire una famiglia con ricadute sociali sul territorio. E proprio il legame con il territorio, la possibilità di toccare e tramandare l’artigianalità, la passione, il valore delle aziende, la capacità di comunicare e le prospettive che si aprono anche per i giovani restano al centro della Mostra. Come ha spiegato Flavio Bassani, presidente del Comitato organizzatore.

Roberto Galli, presidente Confartigianato Imprese Como ricorda che ci sarà una giornata dedicata alle scuole. “Per guardare al futuro dobbiamo guardare alle nuove leve, vera emergenza del momento”.

Casa, moda, benessere, enograstronomia sono i principali settori di esposizione Arredamento, tessuti, artigianato artistico. E poi ancora dimostrazioni dal vivo, laboratori per i bambini e anche una mostra dal titolo “ArtigianArte”. “Invitiamo tutti a partecipare nelle giornate di apertura, abbiamo previsto nelleprime quattro giornate l’apertura fino alle 21” ha ricordato Silvio Oldani, direttore di Lariofiere di Erba.

