Traffico e code in via Cecilio sembrano destinati a proseguire ancora per diverse settimane. Il cantiere aperto nella zona sud di Como infatti non chiuderà -come previsto- il prossimo 31 ottobre ma, come annunciato nell’ordinanza comunale, proseguirà almeno fino al prossimo 15 novembre. A causare il prolungamento per altre due settimane dei lavori per lo spostamento della rete dell’acquedotto sarebbero state le piogge. Resterà ancora in vigore dunque il senso unico di marcia in direzione dell’ingresso dell’autostrada. Ad essere penalizzate dal prolungarsi delle opere, le vie attorno all’area dell’intervento utilizzate anche come percorso alternativo.

Le vie alternative

Fino al 15 novembre dunque, è stata disposta la chiusura al traffico veicolare -24 ore su 24- di Via Cecilio, nel tratto compreso tra la rotatoria dell’alambicco e la rotatoria di Via Paoli, del senso di marcia normalmente destinata al traffico in discesa da Lazzago verso Via P. Paoli, con deviazione dello stesso lungo percorsi alternativi: il primo attraverso via Del Dos – via Varesina; il secondo interessa la strada di collegamento via Cecilio – via Pasta a Grandate – via Pasquale Paoli,

Resta, come anticipato, l’istituzione in Via Cecilio – tratto da Via P. Paoli a rotonda dell’alambicco, del senso unico di marcia in direzione ingresso autostradale.