Dopo una lunga attesa, il nuovo ponte di Cantù Asnago sta per essere riaperto. Prima però è necessario eseguire in sicurezza nuovi test. Per questo motivo, nella notte tra domani e lunedì, da mezzanotte e per qualche ora, verrà tolta la corrente elettrica alla linea ferroviaria Milano-Como-Chiasso. Il blocco del traffico ferroviario è reso necessario da nuove prove sul ponte. Solo nelle settimane successive, si procederà con gli interventi che permetteranno di aprire il nuovo cavalcavia.

Il test sul ponte, che dovrà sopportare il peso di 6 mezzi da 40 tonnellate ciascuno, è necessario per verificarne la resistenza. Intervenendo nelle prime ore della notte, non saranno creati ulteriori disagi ai pendolari, evitando qualsiasi impatto sulla circolazione ferroviaria.