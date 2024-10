Dalla terra alla tavola, alla scoperta di borghi, musei ed eccellenze d’Italia. Da Nord a Sud. Ricomincia il viaggio di Zonaverde. Su Espansione Tv torna la trasmissione – arrivata alla quarta edizione – dedicata al mondo della natura e dei suoi frutti. Un doppio appuntamento settimanale: la domenica, a partire da domani, alle 11 e il giovedì alle 20, pochi minuti dopo la fine del telegiornale. Un itinerario che si rinnova alla scoperta delle filiere agricole, dalla nascita del prodotto fino alla cucina, passando per le lavorazioni e i processi intermedi, il tutto alla scoperta delle bellezze d’Italia, che in un attimo diventano idee per gite e vacanze.

Dopo il successo delle prime tre stagioni, Mariella Petagine, condurrà ancora una volta i telespettatori lungo nuovi percorsi tra tradizione e innovazione, saperi antichi e tecniche moderne.

La troupe di Zonaverde, toccando diverse province del Belpaese, mostrerà come tecnologie innovative possano convivere con tradizione e cultura agroalimentare. Raccoglierà storie e testimonianze di chi vive l’agricoltura con dedizione e passione.

Ma non soltanto. Ogni puntata, realizzata in collaborazione con il gruppo BF Spa, una delle principali realtà agricole italiane, verrà arricchita da approfondimenti giornalistici sul prodotto protagonista e sui territori visitati, in chiave culturale e turistica.

Non mancherà infine il momento, sempre molto apprezzato dai telespettatori, dedicato alla cucina: con lo chef Riccardo Zanni, che, per ogni prodotto della filiera, proporrà una ricetta studiata per esaltarne i sapori.

Il viaggio di Zonaverde è in programma ogni domenica alle 11, a partire da domani con un focus sul riso, e ogni giovedì alle 20 dopo il tg e le rubriche su Etv.