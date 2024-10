Due annegamenti durante la stagione estiva nelle acque del Ticino: nonostante i gravi avvenimenti, il Dipartimento delle istituzioni e la Commissione consultiva del Consiglio di Stato “Acque sicure” ha tracciato un bilancio positivo al termine della stagione balneare. La stagione 2024 è stata più breve del solito a causa delle condizioni climatiche avverse, ma le sezioni ticinesi della Società svizzera di salvataggio (SSS), l’Ufficio prevenzione infortuni (UPI) e diversi Comuni lavorano per ridurre i rischi in acque aperte e assicurare massima prevenzione. Gli annegamenti, infatti, sono in costante diminuzione.