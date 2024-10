Una manovra involontaria in una fase di controllo della vettura in un momento di difficoltà è costata la medaglia d’oro al comasco Marco Butti ai Fia Motorsport Games all’autodromo di Valencia, in Spagna. Il 19enne di Porlezza questa mattina ha conquistato il successo, che però è stato vanificato dall’aver attivato un bottone sul volante che non poteva essere toccato. Come hanno accertato le immagini all’interno dell’abitacolo, si è trattato di un gesto brusco in un momento di difficoltà nella parte finale della gara e il giovane pilota non se ne è accorto. Un bottone che peraltro il team che gestisce la sua Honda Civic nell’aggiornamento 2025 aveva già previsto di spostare proprio per evitare situazioni come questa.

Questo il comunicato ufficiale. “Gli steward, dopo aver ascoltato il delegato tecnico della Fia e il rappresentante del team della vettura 99, e dopo aver esaminato le prove, hanno stabilito che il pilota della vettura 99 ha attivato manualmente il sistema anti-ritardo quando il motore era in funzione durante la gara principale, violando l’articolo 6.4 del regolamento tecnico della Tc Cup dei Fia Motorsport Games del 2024”.