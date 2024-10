Un importante successo per l’automobilismo lariano. Davide Uboldi ha conquistato il titolo tricolore nel Campionato italiano sport Prototipi all’autodromo di Monza. La certezza matematica nella giornata di ieri all’autodromo di Monza, nella prima delle due gare del weekend. Una corsa pesantemente condizionata dal maltempo e terminata in regime di safety car. Il pilota della Scuderia del Lario, che era partito dalla pole position, si è classificato primo. Per Uboldi, classe 1973, è la settima vittoria di un campionato nella sua lunga carriera.

“Sono felice di aver conquistato il titolo nella mia Monza” ha detto Davide Uboldi. “Qui è nato tutto perché, se non vi fosse stata l’opportunità di provare nel 1994 una Formula Monza, avrei forse continuato a fare il calciatore. Invece a 21 anni ho cambiato completamente la mia avventura sportiva, che poi è diventata una carriera importante. Mi ricordo di quando venivo qui d’inverno al mattino presto e scaricavamo la macchina con la pista Junior ghiacciata. Nel 1995 ho vinto il Trofeo Cadetti e da lì, con oggi, ho vinto sei titoli di campione italiano che mi rendono felice. Io volo sempre basso ma credo che nessuno come me sia diventato campione italiano da ventenne, trentenne e cinquantenne, in campionati assoluti”.

“Nel 2024 è andato tutto per il verso giusto – ha aggiunto il comasco – è stato il mio anno e malgrado le prime tre gare siano andate veramente male per via di alcuni problemi fisici, da metà stagione ho cambiato marcia. Sono contento di aver messo questa “ciliegiona” sulla torta. Ringrazio le persone che mi vogliono bene, la squadra e gli sponsor”.