Una sorta di tregua tra i tumulti che da tempo animano il rapporto tra il Comune di Como e gli asili, arriva dalla presentazione della coprogettazione realizzata presso l’asilo “Panda” a Sagnino, che vede il coinvolgimento di tre cooperative del territorio: Baobab, CSLS, e Questa Generazione; iniziativa già avviata con l’anno scolastico in corso, nella struttura che conta 43 bambini dai 3 ai 36 mesi -divisi in tre sale- e 8 educatrici.

Laboratori e attività per famiglie

A partire da gennaio, all’asilo Panda inizieranno grazie alla coprogettazione diversi laboratori: dalla musica alla psicomotricità, a quello in lingua inglese che potrebbe essere preludio a una sezione bilingue da avviare il prossimo anno scolastico. Previste anche numerose attività extracurriculari come danza e yoga e dedicate alle famiglie. I laboratori saranno condivisi con il nido di Monte Olimpino, con i suoi 13 bambini, struttura destinata a chiudere il prossimo anno.

Il nido “Panda”, invece, sarà aperto per tutto il mese di agosto insieme a quello di via Palestro.