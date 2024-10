Alla biblioteca di Erba, il Museo Civico ha presentato le ultime novità nella cornice di un nuovo allestimento della collezione egizia. I visitatori potranno ammirare la ricostruzione del volto della mummia egizia e le copie 3D tattili dei tre frammenti di mummia. Domenica 27 ottobre si è tenuto il taglio del nastro per l’esposizione “Incontri. L’Egitto da esplorare”. Curiosità ed entusiasmo hanno accumunato i tanti presenti presso la biblioteca “G. Pontiggia” di Erba. Per l’occasione, sono intervenuti: l’architetto Paolo Farano, Assessore alla Cultura; Clelia Orsenigo, Conservatrice del Museo; Sabina Malgora, direttrice Mummy Project; Germana Marino e Nga Huynh di Spazio Geco Fab Lab; Roberto Molteni, Presidente Rotary Club Erba Laghi; Chantal Milani, antropologa e ondontologa forense, membro Mummy Project.

A commentare con entusiasmo il nuovo traguardo è la direttrice del museo: “Abbiamo lavorato allo sviluppo di numerosi progetti di studio e valorizzazione della collezione egizia del Museo Civico di Erba. Lo scorso maggio è stata inaugurata la nuova sezione egizia, dove hanno giocato un ruolo da protagonisti tre frammenti di mummie egizie, oggetto di approfondite ricerche di carattere storico, egittologico e antropologico e di un meticoloso restauro”.

Di grande impatto, in particolare, la possibilità di toccare con mano le mummie, anche se solo attraverso le copie tattili. I frammenti sono stati prima scansionati con tecnica laser per ottenere immagini 3D dalle quali poter stampare in resina le copie in scala 1:1. Ma c’è molto di più: numerosi partners hanno reso la mostra ancora più inclusiva, con la realizzazione di contenuti in CAA, supporti per non vedenti o ipovedenti, con testi in braille e proposte per gruppi di disabili.

Nel corso dei mesi in cui la collezione sarà ospitata in biblioteca, ci saranno altri interventi di valorizzazione. Tra questi, saranno ideati laboratori didattico-educativi per le scuole, attività per le famiglie ed eventi divulgativi o di approfondimento per il pubblico e le associazioni, invitando in particolare le realtà che si occupano di persone con disabilità fisiche o cognitive. La mostra abbatte così tutte le barriere e diventa fruibile per tutti.

Attualmente il Museo Civico è chiuso per lavori edilizi di ristrutturazione, ma al termine del cantiere riaprirà le porte al pubblico con un allestimento rinnovato. La mostra “Incontri. L’Egitto da esplorare” è aperta aperta dal 29/10/2024 al 15/06/2025. L’ingresso è libero e gratuito, ma per i gruppi e le scolaresche è richiesta la prenotazione.