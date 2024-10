Passeggiavano sul lungolago di Como con droga e coltello. Denunciati due cittadini, un tunisino di 29 anni, già noto alle forze dell’ordine e senza fissa dimora, e un 32enne marocchino.

E’ accaduto ieri sera quando una volante della polizia verso le 23.30 ha notato sul lungolago di Como, vicino a piazza Cavour i due stranieri i quali, alla vista della Polizia hanno tentato di scappare. I due sono stati fermati e controllati. Durante la perquisizione del tunisino di 29 anni gli agenti hanno trovato una dose di cocaina, una di hashish ed un coltello, con una lama lunga 9 centimetri.

Entrambi sono stati portati in Questura per essere identificati. Il 29enne tunisino è stato denunciato per possesso dell’arma e sanzionato per la droga, il 32enne marocchino invece è stato denunciato per non aver rispettato all’ordine di lasciare il territorio dello stato entro i sette giorni previsti. Le posizioni amministrative dei due soggetti sono al vaglio dell’Ufficio Immigrazione.