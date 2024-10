Settimana di Ognissanti baciata da sole e clima mite. Dopo un mese di ottobre tra i più piovosi degli ultimi tempi in Lombardia, la fine del mese e l’inizio di novembre sono caratterizzati da un meteo più favorevole e da temperature al di sopra della media stagionale che faranno da sfondo al primo assaggio di vacanza per i più fortunati che potranno sfruttare il ponte festivo da venerdì 1 novembre a domenica 3.

La prima parte della settimana – segnalano gli esperti di 3B Meteo – sarà caratterizzata da una prevalente stabilità. Si rinforza, infatti, l’anticiclone africano portando giornate piacevoli e aprendo una fase di tempo più asciutto dopo settimane di abbondanti precipitazioni e conseguenti danni sul territorio tra allagamenti, frane e smottamenti. Una fase che sembra destinata a durare fino ad Halloween e nei primi giorni di novembre. Mentre dopo le festività, nella prima metà del mese. sembra prepararsi la prima ondata di freddo della stagione. Attenzione, dunque, agli sbalzi termici. Sarà necessario coprirsi a strati così da non farsi cogliere impreparati, in particolare tra i più piccoli. I tre giorni di vacanza saranno per molti l’occasione per spostarsi per gite fuori porta o per una breve vacanza. Turisti in partenza da Como ma anche in arrivo sul Lario. I visitatori che hanno programmato una tappa in città troveranno temperature che oscilleranno tra minime che si attesteranno tra i 10 e i 12 gradi e massime che potranno raggiungere i 20 almeno fino a giovedì. Nel weekend potrebbero abbassarsi leggermente raggiungendo comunque i 17/18 gradi.