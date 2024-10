All’ospedale Sant’Antonio Abate di Cantù arriva la nuova risonanza magnetica, che va incontro ai pazienti garantendo prestazioni diagnostiche migliori. Il macchinario è entrato ufficialmente in funzione questa mattina e sono già stati effettuati i primi esami. L’apparecchiatura è stata acquistata con i fondi del Pnrr grazie a un finanziamento di oltre 900mila euro. Necessario, poi, un ulteriore finanziamento regionale di 710mila euro per l’ammodernamento dei locali che la ospitano.

A commentare l’entrata in funzione del nuovo macchinario è la dottoressa Rosa Maria Muraca, primario della Radiologia a Cantù e direttore del Dipartimento dei Servizi di Asst Lariana. Si tratta, ha sottolineato, di un’apparecchiatura di ultima generazione, “che consentirà di ridurre i tempi di esecuzione degli esami e di migliorare ulteriormente le prestazioni diagnostiche”.

A Menaggio, intanto, la prima edizione del corso “Coccole per i neonati” è già sold out. Si tratta di un corso gratuito di massaggio neonatale per genitori e neonati tra i 3 e i 10 mesi, organizzato dal Consultorio Familiare di Asst Lariana a Menaggio. Le iscrizioni restano comunque sempre aperte in vista delle prossime edizioni.